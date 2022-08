Proche-Orient : Deux ans après l’explosion à Beyrouth, le Liban au bord du gouffre

Deux ans après la meurtrière explosion au port de Beyrouth, l’enquête est entravée et les proches des victimes demandent toujours la vérité et la justice.

La déflagration le 4 août 2020 a fait plus de 200 morts et 6500 blessés.

La déflagration le 4 août 2020 dans un entrepôt abritant des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium stockées sans précaution -- l’une des plus importantes explosions non nucléaires jamais enregistrées -- a fait plus de 200 morts et 6500 blessés.