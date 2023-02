Zurich : Deux ans après, PubliBike lui facture 2000 fr. pour un vélo prétendument volé

Un loueur de vélo se voit réclamer un montant important pour une bicyclette volée après qu’il a pourtant rendu et cadenassé l’engin correctement.

Le loueur avait pris un vélo pour aller se baigner (image d’illustration). Urs Jaudas

Tout commence en été 2020. Un étudiant de l’EPFZ a pris un vélo PubliBike pour se rendre à la piscine. Le soir, il a déposé le deux-roues et a verrouillé le cadenas. L’application a cependant indiqué que le trajet était encore en cours. Mais l’étudiant n’a pas réagi car il peut parfois s’écouler jusqu’à vingt-quatre heures avant que la course ne soit indiquée comme terminée par l’entreprise, a-t-il raconté au magazine des consommateurs «Espresso» de la télévision alémanique.

Plus tard, PubliBike l’a informé par mail que le vélo avait disparu. Et comme à l’époque les vélos ne disposaient pas encore d’un tracker GPS, le deux-roues n’a pas pu être localisé. La marque lui a toutefois écrit que les vélos réapparaissaient souvent plus tard, raison pour laquelle l’affaire était réglée pour lui s’il n’avait pas de nouvelles dans l’année.

Au final: peu de vols

Pourtant, plus d’un an après, l’étudiant a reçu un courrier de la part de la firme. Le vélo était définitivement perdu et il devait assumer la perte de 2000 francs. L’étudiant est choqué d’être taxé ainsi deux ans après. Il semble cependant que ce ne soit pas un cas isolé et que d’autres personnes aient connu la même mésaventure.

PubliBike indique posséder une flotte de 8500 vélos et, jusqu’à présent, seuls sept d’entre eux ne seraient définitivement plus réapparus. «Il n’y a que rarement des problèmes avec les cadenas des stations, c’est pourquoi la faute peut être imputée aux clients et clientes», a déclaré PubliBike à la télévision alémanique. Quant au fait que les locations se poursuivent même si le vélo a été rendu, la société admet qu’un tel problème peut survenir et indique être ouverte à des négociations si le temps de location est quand même facturé.