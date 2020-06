Martigny (VS)

Deux ans de chantier pour la ligne à très haute tension enterrée

Grâce à une configuration géologique propice, Swissgrid va pouvoir réaliser, entre La Bâtiaz et Le Verney, son plus long tronçon de ligne électrique en grande profondeur. Le chantier vient de débuter.

La construction du troisième et dernier tronçon de la ligne à très haute tension reliant la centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance au réseau électrique a débuté dans la plaine du Rhône à Martigny (VS). Les travaux devraient durer deux ans.

Mini-tunnelier en action cet automne

Il s’agira de percer une galerie d’environ 2,5 mètres de diamètre à une profondeur qui varie entre 12 et 20 mètres entre différentes couches de la nappe phréatique sur une distance de 1,2 km. Les conditions géologiques particulières présentes à cet endroit précis de la plaine du Rhône ont rendu possible cette prouesse technologique. La Bâtiaz – Le Verney sera la deuxième ligne souterraine construite par Swissgrid en Suisse mais la première à être construite en grande profondeur sur plus d’un kilomètre, écrit la société.