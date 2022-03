Lucerne : Deux ans de prison avec sursis pour un dealer

Infractions à la loi sur les stupéfiants, infractions à la loi sur les armes, délit de chauffard. Un homme de 27 ans aujourd’hui a été condamné à une peine avec sursis.

Le tribunal pénal de Lucerne a reconnu coupable un homme habitant le canton de Lucerne à une peine de deux ans de réclusion avec sursis et une période d’épreuve de quatre ans. On lui reproche plusieurs infractions à la loi sur les stupéfiants, celle sur les armes et la loi sur la circulation routière. Le condamné devra en outre verser une amende de 500 francs ainsi que 5100 francs pour les frais de procédure.