Lucerne : Du sursis pour avoir enfoncé un tesson de bouteille dans la gorge d’un fêtard

Le Tribunal criminel lucernois a condamné un Bernois de 21 ans à 2 ans de prison avec sursis pour une altercation au cours de laquelle il a blessé deux personnes.

Le Tribunal criminel de Lucerne a condamné un Bernois, aujourd’hui âgé de 21 ans, a une peine de prison avec sursis de 2 ans pour coups et blessures avec un objet dangereux et rixe.

Les faits remontent à novembre 2019. Le jeune homme avait passé la nuit avec quatre autres personnes au club Princesse de Lucerne. Vers 6 h du matin, deux autres hommes, qui étaient aussi présents au club, lui ont demandé des cigarettes et ont commencé à discuter avec lui devant la boîte. Après leur départ, l’accusé s’est rendu compte que son porte-monnaie avait disparu. Il a supposé que l’un des deux hommes le lui avait volé et a voulu les confronter.

Une dispute a alors éclaté, au cours de laquelle le jeune homme a frappé l’une des victimes à l’arrière de la tête avec une bouteille en verre. Cela a engendré une blessure et un traumatisme crânien. L’accusé a ensuite enfoncé la bouteille – qui s’était brisée suite au choc – dans la gorge de la deuxième victime. Celle-ci a subi une blessure de 8 centimètres de long et de 1 à 2 centimètres de profondeur au cou.

Un appel déposé

Après ça, le jeune homme est allé retrouver ses quatre amis. Ensemble, ils se sont mis à la recherche des deux victimes qu’ils ont retrouvées à un arrêt de bus à proximité du club. Une nouvelle altercation a eu lieu. Le groupe de cinq a frappé les deux hommes à coups de poing et de pied. L’une des victimes a eu le nez cassé et le plancher orbital fracturé, la seconde a subi une fracture du nez.

En plus de la peine de prison, le tribunal criminel lucernois a décidé que le jeune homme de 21 ans devra aussi verser une indemnité pour tort moral à l’une des victimes et devra également s’acquitter des frais de procédures qui s’élèvent à près de 8000 francs. Le jugement n’est pas définitif et un appel a déjà été déposé.