Haut-Valais - Deux ans de prison pour avoir violé sa belle-fille mineure

La justice haut-valaisanne a dû se pencher mardi dernier sur une affaire remontant à 2006. Elle a condamné un homme à 24 mois de prison avec sursis pour viol, contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel avec un enfant. Il devra par ailleurs verser 15’000 francs en guise de réparation morale à la victime.

Selon le «Walliser Bote», le prévenu a agressé à plusieurs reprises sa belle-fille, âgée de 12 ans au moment des faits. Selon l’acte d’accusation , il a commencé par regarder des films porno en présence de la fille, tout en se masturbant. Quelques jours plus tard, il l’aurait violée. La mineure, désormais âgée de 27 ans, avait gardé ces agressions pour elle jusqu’en 2019, quand elle a finalement porté plainte contre son beau-père.

Comme ni l’accusation ni la défense n’ont pu fournir de preuves, les juges ont dû se baser essentiellement sur le témoignage de la victime présumée et de l’agresseur présumé. Ils ont finalement estimé que les déclarations de la jeune femme étaient plus crédibles que celles du prévenu. Le jugement n’est pas encore entré en force. La défense a d’ores et déjà annoncé qu’elle fera recours.