France : Deux ans ferme pour un anti-5G dans le Jura français

Un trentenaire de Besançon a été condamné mercredi à quatre ans de prison dont deux ans ferme pour avoir brûlé deux antennes-relais dans le Jura en avril 2020.

M. Legaut avait requis une peine de trois ans de prison dont la moitié ferme et la révocation du sursis contre cet opposant à la 5G et aux portables. Conformément aux réquisitions, Boris Niel a été maintenu en détention. Lors d’une audience sans public et sans l’avocate de la défense, le trentenaire a déclaré avoir brûlé ces deux antennes-relais sur le mont Poupet, dans le Jura, «pour des raisons politiques par rapport à la 5G et au désastre écologique», a rapporté l’«Est républicain», qui a assisté au procès.