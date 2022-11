Genève: Deux arrachages de montres de luxe à l’heure de la justice

Deux individus faisant le guet, et deux autres qui détournent l’attention de la future victime avant de l’agresser. C’est le «modus operandi» reproché à quatre hommes, dont trois sont jugés notamment pour brigandage et tentatives de vols aggravés, car commis en bande.

Les prévenus sont accusés d’avoir commis un violent arrachage de montre en mars dernier, une Franck Muller de 7000 francs, près de la Perle du Lac. Leur victime, un homme d’une soixantaine d’années, a tenté de se défendre, mais, selon l’acte d’accusation, il a été frappé, chutant au sol. C’est à ce moment-là que la police, qui filait les quatre individus depuis deux heures, les a interpellés. Leur comportement avait éveillé l’attention des agents, a expliqué l’un d’eux à l’audience, mercredi: «Il y avait deux duos distincts, mais, avec notre expérience, on a compris qu’ils étaient ensemble.»

Un week-end en touristes



Les trois accusés, deux ­Algériens et un Libyen domicilié en France, dans la vingtaine, ont contesté la plupart des faits et raconté être venus à Genève «pour passer le week-end». L’un a reconnu avoir volé la montre «sans violence», mais nié la participation des autres. Un autre a aussi fermement réfuté avoir pris part, en 2021, à l’arrachage d’une Patek Philippe à 18’000 francs, avec trois individus. Le propriétaire avait été projeté au sol et blessé à la tête, tandis que son épouse avait été violemment repoussée.