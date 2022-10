Italie : Deux arracheurs de montre à Genève ont été arrêtés à Naples

Spécialité napolitaine

De nombreux autres cas de montres de valeur arrachées au poignet des victimes ont été enregistrés ces dernières années à Genève. En 2019, trois hommes, eux aussi napolitains, avaient fini derrière les barreaux de Champ-Dollon. Et plus tôt la même année, un duo avait été condamné pour des faits similaires, à 5 ans de prison ferme. Leur butin était constitué de cinq montres de luxe, d’un bracelet et d’un collier, pour une valeur totale d’environ 450’000 francs. Là encore, les auteurs de ces vols avec violence venaient de Naples.