Fribourg : Deux arrestations suite à une escroquerie «wash wash»

Deux hommes ont été arrêtés la semaine dernière par la police fribourgeoise. Ils sont soupçonnés de délit d’escroquerie de type de «wash wash» ou «escroquerie au billet noir».

Cette dernière concerne deux hommes, de 42 et 50 ans, domiciliés respectivement dans le canton de Vaud et en France et placés en détention, selon un communiqué publié jeudi. Leur arrestation est survenue vendredi à Vallorbe (VD), suite à une affaire qui s’est déroulée à Fribourg.