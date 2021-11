Hockey sur glace – Deux assists pour Grégory Hofmann

Le Jurassien bernois Grégory Hofmann a été le Suisse le plus en vue, lundi soir en NHL. D’abord, son équipe des Columbus Blue Jackets s’est imposée 7-4 sur la glace des Buffalo Sabres. Mais surtout, Hofmann s’est inscrit à deux reprises sur la liste des compteurs.

Il était présent sur l’égalisation à 1-1 de Jack Roslovic (9e), et il a délivré l’assist décisif sur le 4-2 de Max Domi (21e). Il s’agit des troisième et quatrième mentions d’aide de la saison pour Hofmann (en 15 matches). Il a été aligné pendant 14’19’’ et a terminé la rencontre avec un différentiel de +3. Dean Kukan, toujours blessé, n’a pas été aligné par les Blue Jackets.