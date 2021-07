Chine : Deux astronautes de la station Tiangong sont de sortie

Trois astronautes chinois ont décollé le 17 juin du désert de Gobi. Deux d’entre eux sont sortis ce dimanche ensemble dans l’espace pour y travailler.

Trois astronautes chinois ont décollé le 17 juin du désert de Gobi (Nord-Ouest de la Chine) et leur vaisseau s’est ensuite arrimé à Tianhe, le seul des trois modules de la station spatiale déjà en orbite, pour une mission de trois mois.

C’est la plus longue mission spatiale habitée jamais menée par la Chine.

Ils sont chargés de continuer à construire la station et, dimanche matin, deux d’entre eux sont sortis ensemble dans l’espace pour y travailler, a annoncé l’agence spatiale chinoise pour les vols habités.

Ils devraient passer six à sept heures dehors, notamment pour ériger une caméra panoramique à l’extérieur du module Tianhe et tester le bras mécanique qui sera utilisé pour transférer les futurs modules de la station.

C’est la première sortie dans l’espace pour des astronautes chinois depuis celle de Zhai Zhigang en 2008, qui avait fait de la Chine le troisième pays à faire sortir un astronaute dans l’espace après l’Union soviétique et les États-Unis.

6000 heures d’entraînement

Dans une vidéo diffusée par l’agence spatiale, on peut voir Liu Bomin, en train de quitter la cabine, s’exclamer: «Wow, c’est vraiment trop beau ici».

Auparavant, la télévision chinoise les avait montrés revêtant leur costume pour la sortie – une combinaison de fabrication chinoise et pesant la bagatelle de 130 kg.

Pour se préparer à cette mission, le vétéran Nie Haisheng, 56 ans, qui avait déjà effectué deux séjours dans l’espace et commande la mission, Liu Boming, 54 ans, qui avait déjà participé à Shenzhou-7 (2008) et Tang Hongbo, 45 ans, dont c’est le premier séjour dans l’espace, ont subi plus de 6000 heures d’entraînement.