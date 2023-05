Station spatiale internationale: Deux astronautes saoudiens, un homme et une femme, ont décollé

«Être la première femme saoudienne astronaute, et représenter la région, est un grand plaisir et un honneur», a déclaré Rayana Barnawi, scientifique de formation, lors d’une conférence de presse quelques jours avant le départ. Elle a confié se réjouir à l’idée de parler à des enfants depuis l’ISS: «pouvoir voir leur visage lorsqu’ils verront des astronautes de leur propre région pour la première fois est très enthousiasmant», a-t-elle dit. Dans la vie de tous les jours, Ali Al-Qarni est, lui, pilote de chasse. «J’ai toujours eu une passion pour explorer l’inconnu, et admirer le ciel et les étoiles», a-t-il expliqué. «Donc c’est une merveilleuse opportunité pour moi de poursuivre cette passion, et cette fois de voler parmi les étoiles.»