Guerre en Ukraine: Deux attaques de drones frappent des raffineries de pétrole russes

Deux drones ont frappé des raffineries de pétrole dans le sud-ouest de la Russie, près de l’Ukraine, ont indiqué, jeudi, des médias et autorités locales. Un premier feu, désormais éteint, s’est déclaré dans un réservoir d’une installation pétrolière à Ilsky, dans la région de Krasnodar. L’attaque a été menée par «un drone» non identifié, selon des services d’urgence cités par les agences TASS et Ria Novosti.