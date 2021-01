Terrorisme : Deux attentats islamistes déjoués en France en 2020

Le coordonnateur du renseignement français a révélé, dimanche, que deux projets d’attentats ont été neutralisés dans l’Hexagone l’année dernière. Le «terrorisme islamiste sunnite» était «une menace prioritaire».

Hans Lucas via AFP

Deux «attentats terroristes islamistes sunnites» ont été déjoués en France «en 2020 et 33 depuis 2017», a affirmé dimanche Laurent Nuñez, coordonnateur national du renseignement.

Invité du «Grand rendez-vous» émission des medias français Europe1, CNews et Les Echos, Laurent Nuñez n’a donné aucune indication sur la nature de ces deux projets d’attentats déjoués.

Il a souligné que le «terrorisme islamiste sunnite» était «une menace prioritaire». Elle est «endogène» et «de plus en plus difficile à détecter».