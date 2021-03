Entre le mois de juillet et la fin de l’année 2020, la police a constaté une série de tags et de graffitis dans les communes d’Avenches, de Montmagny, de Faoug, de Montreux ou encore de Vallon et de Domdidier dans le canton de Fribourg. L’enquête menée par les gendarmes du poste de Payerne a permis d’identifier deux mineurs qui ont reconnu les faits.