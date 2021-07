Football - Deux autogoals pour ruiner les parieurs

L’Ashanti Gold Sporting Club, équipe du milieu du tableau du championnat du Ghana, n’a gagné que deux de ses cinq parties disputées ce mois-ci. Autrement, il a été vaincu par les Aduana Stars (1-0) et a concédé deux nuls sans but contre le West African Football Club et le Dreams FC. Du coup, ses deux succès – 5-1 contre les Liberty Professionals et 7-0 samedi dernier face à l’International Allies FC – en ont surpris plus d’un, même si c’était face aux deux derniers du classement.