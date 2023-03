Cressier (FR): 2 conducteurs blessés après un choc frontal

Samedi soir, vers 21h, deux automobilistes ont été grièvement blessés à Cressier, sur la route cantonale entre Courlevon et Courtepin. Un conducteur de 57 ans, arrivant de Courlevon, a dévié sa trajectoire pour une raison encore inconnue. Il a percuté frontalement une autre voiture, conduite par une femme de 21 ans.

Les pompiers du Centre de renfort de Morat ont procédé à la désincarcération du chauffeur. Grièvement blessé, il a dû être héliporté par la REGA. Quant à la conductrice, elle a été transportée en ambulance vers un hôpital. La route a été fermée à la circulation pendant trois heures et demie pour les besoins de l'intervention. Une déviation a été mise en place. Le Service des ponts et chaussées a procédé à la remise en état de la route et Les véhicules ont été pris en charge par un garage de service.