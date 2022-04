Montreux (VD) : Deux autos arrêtées coup sur coup avec des enfants pas attachés

Jeudi dernier, veille du week-end de Pâques, la police a intercepté deux voitures où des petits passagers n’étaient pas installés en sécurité.

Pour les jeunes passagers, la ceinture est évidemment obligatoire, tout comme le siège adapté ou le rehausseur jusqu’à ce qu’ils mesurent plus de 1m50 ou qu’ils soient âgés de 12 ans. Archives/ZUM/Balz Murer

C’est ce qu’on appelle un étonnant concours de circonstances. Jeudi 14 avril, veille du week-end de Pâques, des contrôles de routine effectués à Chailly, sur les hauts de Montreux (VD), ont débouché sur la dénonciation de deux conducteurs qui transportaient des jeunes passagers qui n’étaient pas attachés, selon le rapport hebdomadaire de Sécurité Riviera. Le premier automobiliste a été intercepté à 17h48. Ses deux enfants n’avaient ni siège adapté ni ceinture de sécurité. Rebelote 12 minutes plus tard: une conductrice a été arrêtée avec son petit-fils à bord de l’auto, lequel n’était lui non plus ni attaché ni assis dans un siège adéquat.

Que dit la loi? Pour rappel, les règles concernant les enfants en voiture sont les suivantes: Les enfants de moins de 150 cm doivent être assis dans un siège pour enfant s’ils ont moins de 12 ans

Les enfants de plus de 150 cm et ceux de plus de 12 ans doivent être attachés avec une ceinture de sécurité, comme tous les autres occupants d’une voiture du reste



Contactés, les services de Police Riviera indiquent que rien ne permet d’expliquer ces deux infractions quasi simultanées. Du côté de la Police cantonale vaudoise, on note que ce comportement est heureusement peu courant et que, de manière générale, les conducteurs qui véhiculent des petits ont conscience de l’importance de les installer en toute sécurité. Sur son site, le TCS note tout de même qu’«un enfant sur deux n’est pas attaché correctement en voiture et un enfant sur 14 n’est même pas du tout attaché».

«Il arrive que les enfants détachent leur ceinture en cours de trajet, note Florence Frei, porte-parole de la police cantonale vaudoise. C’est un comportement problématique qui se produit également à bord des bus scolaires et nos équipes de prévention routière n’oublient jamais de rappeler aux enfants qu’ils doivent garder leur ceinture attachée durant tout le trajet.» Parfois, pour donner davantage de poids à cette mise en garde, les petits peuvent expérimenter l’importance de boucler – et de garder – leur ceinture de sécurité grâce à la «voiture-tonneau», un dispositif des plus impressionnants.