Tessin : Deux autos écrasées par les arbres: «On aurait dit un film d’horreur»

L’un des protagonistes d'un accident, qui a eu lieu samedi matin, a témoigné à une radio locale.. Les dégâts sont importants, mais personne n’a été blessé.

Mais Valentino n’a même pas eu le temps de descendre de son véhicule. « Je m’étais à peine arrêté sur une place de secours quand un arbre est tombé sur mon auto. Tout à coup , je n’ai plus rien vu et la vitre était détruite .» L’automobiliste n’a heureusement pas été blessé. « J’ai réussi à sortir de l’habitacle et j’ai couru vers l’autre voiture. Il y avait une jeune femme à l’intérieur. Par chance, elle n’avait rien n on plus . La voiture s’est arrêtée contre des branches .»

Mais l’aventure ne s’est pas terminée là pour les deux malheureux. « Il faisait sombre , il y avait du vent et u ne pluie hallucinante. L’atmosphère était digne des films d’horreur. Et plus cela continuait, plus on entendait des arbres qui se bris ai ent . On a craint qu’ils ne nous tombent dessus. Le tronc qui a terminé sa course sur ma voiture faisait environ 50 cm de diamètre. Outre les dégâts, j’ai eu très peur, mais tout est bien qui finit bien », a raconté le Tessinois.