Quadruple homicide dans l’Idaho : Deux autres colocataires étaient dans la maison pendant la tuerie

Un crime passionnel? Un règlement de comptes? Un cambriolage qui a mal tourné? Une semaine après l’effroyable meurtre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho (USA), les enquêteurs peinent à y voir plus clair. Pas d’arrestation, pas de suspect, pas d’arme du crime. Et pourtant, ce ne sont pas les témoignages qui manquent: la police a suivi 646 tuyaux et mené plus de 90 entretiens à ce jour, a déclaré dimanche James Fry, le chef de la police de Moscow.