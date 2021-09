Chasse à l’homme en Israël : Deux autres évadés d’une prison israélienne capturés

Sur les six détenus palestiniens qui s’étaient évadés de la prison de Gilbao en début de semaine, quatre ont déjà été repris.

Deux autres évadés déjà repris vendredi soir

Les autorités israéliennes avaient arrêté vendredi soir Mahmoud Abdullah Ardah, 45 ans et écroué depuis 1996, et Yaqoub Qadri, 48 ans, deux membres du Jihad islamique, groupe islamiste armé palestinien, dans la localité arabe israélienne de Nazareth, située à une trentaine de kilomètres de la prison de Gilboa. Samedi matin, la police a annoncé l’arrestation de Zakaria Al-Zoubeidi, l’ancien chef de la branche armée du parti laïc Fatah dans le camp de Jénine et le plus connu des six évadés, et de Mahmoud Ardah, dans le village arabe de Shibli Umm al-Ghanam, à une dizaine de kilomètres à l’est de Nazareth.