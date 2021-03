France : Deux aventuriers de «Koh-Lanta» sont en couple

Deux candidats du programme, actuellement diffusé sur TF1, sont tombés amoureux pendant le tournage.

Après Jesta et Benoît et Candice et Jérémy, qui s’étaient rencontrés en Thaïlande durant la 15e saison, un nouveau couple semble s’être formé dans «Koh-Lanta». Selon «Closer», deux aventuriers de l’édition 2021, Myriam et Thomas, sont tombés amoureux pendant le tournage qui s’est déroulé à l’automne 2020 en Polynésie française.