Etats-Unis: Deux avions de chasse américains provoquent un bang supersonique

Un bang supersonique a retenti dimanche à Washington quand deux avions de chasse cherchaient à intercepter un appareil qui ne répondait plus avant qu’il ne s’écrase dans l’État américain de Virginie, ont fait part à l’AFP des responsables.

Des habitants de la capitale fédérale des États-Unis et de sa banlieue ont rapporté avoir entendu un bruit tonitruant qui a fait trembler fenêtres et murs à des kilomètres à la ronde et suscité nombre de questionnements sur les réseaux sociaux.