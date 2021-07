Genève - Deux avions ont évité de justesse de se percuter

Le drame a été évité de peu. Les investigations à venir établiront le nombre de mètres et l’importance de la mise en danger. Le 2 juillet à 9 h 47, un jet privé de la compagnie portugaise Omni s’est engagé sur la piste principale de l’aéroport de Genève alors qu’un Airbus 320 d’Easyjet avait entamé son décollage. Ce dernier a dû interrompre sa manœuvre et effectuer un freinage d’urgence, rapporte le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE). Il a ouvert une enquête vendredi.

L’avion orange, qui se rendait à Malaga, transportait six membres d’équipage et 165 passagers. Tous ont embarqué peu après dans un autre appareil. Le jet lusitanien, un Learjet 40 piloté par deux hommes, devait rallier Pise. Easyjet et Omni confirment le cas. Vu l’enquête en cours, aucune compagnie ne fait de commentaires.

Il est trop tôt pour établir les causes de cet «incident grave», indique Florian Reitz, enquêteur au SESE. Mais il relève qu’il «présente de grandes similitudes» avec deux autres «incidents graves» survenus en 2015 et 2004 (lire l’encadré) à Genève. L’enquête du SESE va donc «clarifier» si les recommandations de sécurité émises à l’époque ont été mises en œuvre. Parmi celles-ci, il préconisait que toutes les intersections et les débuts de piste soient équipés de barres d’arrêt, sur le modèle des passages à niveau. L’aéroport de Genève, qui précise qu’il est normal que tout incident fasse l’objet d’une enquête afin d’améliorer la sécurité, s’exprimera plus complètement sur les recommandations ce mardi.