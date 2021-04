Animaux : Deux baleines échouées sur une plage au Bangladesh

Les cadavres des deux baleines ont été retrouvés à deux jours d’intervalle sur la même plage. Les cétacés ont sûrement été victimes de la pollution marine.

«La carcasse de l’animal retrouvé aujourd’hui fait au moins 50 pieds (16 mètres) de long et 10 de large. Elle pèse entre 3 et 4 tonnes», a indiqué à l’AFP Jahirul Islam, directeur de l’association Marine Life Alliance, basée à Cox’s Bazar. Selon lui, les baleines ont pu être tuées dans la collision avec un bateau naviguant dans le Golfe du Bengale ou après avoir ingéré des déchets plastiques dans la mer. «Nous pensons en premier lieu qu’elles sont mortes après avoir consommé du plastique et des déchets polluants», a indiqué Jahirul Islam, tout en notant qu’un des animaux portait «une marque de blessure sur le dos» et pourrait avoir été heurté par un navire à grande vitesse».