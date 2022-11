Russie: Deux bébés américains évacués par une ONG d’un orphelinat russe

Deux bébés américains nés d’une mère-porteuse qui avait fui le conflit en Ukraine avant d’accoucher à Saint-Pétersbourg, ont été évacués mardi d’un orphelinat de cette métropole russe et remis à leurs parents américains, a annoncé mercredi l’ONG responsable de l’opération.

Les jumeaux, un garçon et une fille, ont été «sauvés» mardi à l’issue de la première mission en territoire russe de Project Dynamo, a précisé dans un communiqué l’organisation, créée par d’anciens militaires en 2021 pour aider à l’évacuation d’Américains et d’alliés afghans lors du retrait militaire chaotique d’Afghanistan. Les enfants n’ont pas été kidnappés, mais évacués grâce à des «contacts» en Russie, a déclaré à l’AFP Peter D’Abrosca, un porte-parole de l’ONG basée à Tampa, en Floride.

Aucune précision

La mère-porteuse vivait dans le Donbass, une des régions d’Ukraine les plus affectées par la guerre. En raison des combats, elle a d’abord gagné la Crimée avant d’arriver à Saint-Pétersbourg où elle a accouché début septembre de jumeaux, un garçon et une fille, selon le communiqué. Les bébés ont été envoyés dans un orphelinat de la ville et les parents, un couple du Texas qui a requis l’anonymat, cherchaient depuis à les récupérer, sans succès.