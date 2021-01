Nicaragua : Deux bébés jaguars sauvés des mains de trafiquants

Deux jeunes jaguars, l’un des animaux les plus menacés du Nicaragua, ont été sauvés des mains de trafiquants qui comptaient les vendre à un acheteur étranger, grâce à une alerte envoyée sur les réseaux sociaux.

Les jaguars sont, avec le tapir, les animaux les plus menacés du Nicaragua, a déclaré Eduardo Sacasa. En captivité, les jaguars peuvent vivre jusqu’à 25 ans, alors qu’à l’état sauvage ils ne vivent pas plus de 10 ans à cause de la destruction des forêts et de la chasse illégale.