Deux bébés loutres sont venus agrandir la famille du Muzoo

Les deux bébés vont bientôt commencer à pointer leur museau hors de leur catiche. Et comme le parc a aménagé l’enclos des loutres, il sera plus facile de les observer.

Cet été, comme beaucoup d’autres à La Chaux-de-Fonds (NE), le Muzoo avait été durement frappé par le passage de la tempête qui avait ravagé ses installations et contraint le parc animalier à fermer provisoirement ses portes. Trois mois après, l’institution a envoyé un communiqué bien plus réjouissant: un faire-part de naissance de deux loutrons d’Europe.

Un petit mâle et une petite femelle sont venus agrandir la famille des loutres, le 15 septembre dernier. Une excellente nouvelle pour cette espèce qui fait partie du programme de reproduction auquel participe le Muzoo, précise le communiqué. La mère des bébés est née en 2016 et le père en 2020. En prévision de cet heureux événement, des travaux ont été réalisés dans l’enclos des loutres: la pose de vitres et la création d’une zone d’observation pour les enfants permettront de mieux admirer les nouveau-nés.