France : Deux bébés pandas roux voient le jour au zoo de Lille

Les jumeaux, un mâle et une femelle, sont nés en juillet dans le parc animalier du nord de la France, a annoncé la mairie, qui a diffusé les premières images des boules de poil.

Deux bébés pandas roux, une espèce menacée, sont nés en juillet au zoo de Lille, dans le nord de la France, et sont aujourd’hui en bonne santé, a annoncé jeudi la mairie, propriétaire de la structure. Les deux nouveau-nés, un mâle et une femelle, ont vu le jour le 17 juillet. Ils vont rester «pour quelques semaines encore, à l’abri dans le nid auprès de leur mère, Mambo», a précisé, dans un communiqué , la mairie de Lille qui invite les internautes à un vote sur son site pour nommer les nouveaux venus.

Des jumeaux: une première

«Il faudra patienter encore un peu» pour les voir, mais «tous les indicateurs montrent qu’ils se portent bien», a ajouté la mairie, en saluant une «très bonne nouvelle pour le programme d’élevage européen et la conservation de l’espèce». «Nous sommes vraiment ravis, c’est la première fois que nous avons une double naissance au zoo de Lille», s’est réjoui Stanislas Dendievel, adjoint à la mairie de Lille délégué à la Nature. Une seule autre naissance avait eu lieu au zoo, en 2009.

Le père, Ruaridh, avait rejoint le parc zoologique de Lille début 2021 afin de «reconstituer un couple» avec la mère, Mambo, alors seule depuis un an, a-t-il rappelé. Ruaridh succédait à Pong, premier mâle introduit dans le zoo dans ce but, et mort à 17 ans.