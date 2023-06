Deux blessés après un incendie dans le tunnel du Gothard

Dans un communiqué de presse, la police cantonale d’Uri fait savoir qu’une personne a été légèrement blessée et une autre considérablement lors de cet incident. Elles ont toutes les deux été transportées à l’hôpital. Le tunnel du Gothard est resté fermé près de deux heures, en raison du sauvetage et de l’établissement des faits. La cause exacte de l’incendie fait l’objet d’une enquête.