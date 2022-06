Iran : Deux blessés dans le crash d’un avion de combat

Les deux pilotes ont pu sauter en parachute après avoir été victimes d‘une panne moteur de leur appareil F-14 Tomcat.

«Le pilote et le copilote ont été blessés lors de l’atterrissage en parachute et ont été immédiatement transférés à l’hôpital», a ajouté M. Motamedi, précisant que l’appareil était «détruit».

L’armée de l’air iranienne compte quelque 300 appareils de combat russes (MiG-29 et Su-25), chinois (F-7), américains (F-4, F-5 et F-14) et français (Mirage F1), ainsi que quelques «Saeqeh», une version iranienne du F-5 américain, selon des experts.