Canton d’Uri : Deux blessés dans le crash d’un vol de formation en hélicoptère

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause exacte de l’accident. Comme le rappelle la police cantonale uranaise dans son communiqué de presse, «conformément à l’article 98 de la loi fédérale sur l’aviation (LA), l’enquête pénale relève de la compétence du ministère public de la Confédération (MPC). L’enquête sur les causes de l’accident relève de la compétence du Service d’enquête de sécurité suisse (SESE). Les enquêtes du MPC et de la SESE sont menées en parallèle et en étroite coordination».