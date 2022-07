France voisine : Deux blessés graves dans un accident de la route

Lors d’une embardée samedi matin à Ville-en-Sallaz (Haute-Savoie/F), à une quinzaine de kilomètres de la frontière franco-genevoise, les cinq occupants d’une voiture ont été blessés. Deux d’entre eux – un père et son fils – ont été emmenés dans un état grave à l’hôpital. Une femme et deux autres enfants ont été plus légèrement touchés.