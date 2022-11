Jura bernois : Deux blessés graves dans une collision frontale sur l’A16

Les deux véhicules accidentés ont été remorqués. Le tronçon autoroutier entre Tavannes et Loveresse a dû être fermé à la circulation dans les deux sens plusieurs heures durant, afin de permettre les travaux de dégagement et de sauvetage, et en particulier aux deux hélicoptères de la Rega de se poser. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer le déroulement et les circonstances de l’accident.