Canton de Lucerne : Deux blessés graves et des véhicules carbonisés après une collision

Un choc entre un utilitaire et une moto a été terrible, mercredi après-midi dans la campagne lucernoise.

Pol. Cant. LU

Le conducteur de la moto et sa passagère ont été grièvement blessés.

Une violente collision entre une moto et une camionnette s’est produite mercredi après-midi à Altbüron, dans le canton de Lucerne. Les deux véhicules ont pris feu et ont été entièrement détruits. Le motard et sa passagère ont été grièvement blessés. Leur pronostic vital est engagé, précise la police cantonale lucernoise.