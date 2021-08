Brigandage : Deux bolides d’occasion disparaissent en Argovie

Le vol des véhicules de luxe parqués devant un garage a eu lieu ce dimanche.

Deux Porsche ont été dérobées devant un garage automobile à Oftringen (AG), dimanche matin. La police cantonale argovienne a ouvert une enquête et a lancé un appel à témoins pour déterminer comment les auteurs ont pu voler et faire démarrer ces deux véhicules. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont aussi essayé d'entrer dans le bâtiment. Ce faisant, ils ont déclenché une alarme et se sont enfuis. Les voitures volées sont une Porsche 911 Turbo S grise et une Porsche 911 Turbo noire. La valeur des véhicules d'occasion s'élève à plus de 300’000 francs, selon la police.