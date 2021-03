Deux des voitures les plus rares au monde, la Mercedes CLK GTR et la Porsche 911 GT1, se sont rencontrées pour un duel à Saint-Moritz, où elles ont fait sensation.

Chaque année, en février, les voitures classiques et les supercars les plus exclusives et les plus chères au monde se retrouvent au légendaire International Concours of Elegance (ICE), à Saint-Moritz. L’ICE St. Moritz est un événement international unique en son genre qui se déroule sur le lac gelé de Saint-Moritz et ne peut donc pas être simplement déplacé vers un autre lieu ou reporté. Or, cet événement a également été victime de la pandémie. Mais pas pour tout le monde.

Deux supercars ont tout de même trouvé le chemin jusqu’au fameux village de montagne des Grisons, où elles ont fait sensation: la Mercedes CLK GTR et la Porsche 911 GT1. Une rencontre au sommet de deux géants des années 1990.

La Porsche 911 GT1 est une icône des circuits des années 1990. Fabrizio D’Aloisio La nuit, tous les chats sont gris. Les deux géants du sport automobile des années 1990 sont fin prêts. Fabrizio D’Aloisio La Mercedes CLK GTR (au premier plan) fait tout juste 1,1 m de haut. Fabrizio D’Aloisio

Des raretés spectaculaires

La Mercedes CLK GTR est probablement l’une des voitures de course homologuées pour la route les plus spectaculaires et n’a été construite qu’à 25 exemplaires. À la fin des années 1990, la supercar triomphait au championnat FIA GT. À la base, il n’y aurait dû y avoir qu’un exemplaire unique de la CLK GTR, mais comme la FIA stipule qu’il faut un nombre minimum de modèles construits pour participer au championnat, Daimler a simplement construit 25 exemplaires du bolide, dont 20 coupés et cinq roadsters.

Aujourd’hui encore, le bolide attire tous les regards, même à Saint-Moritz. Les énormes prises d’air à l’avant et sur les côtés, l’énorme aileron et la prise d’air située sur le toit pour amener de l’air à l’admission du moteur attirent à eux seuls le regard. Ce bolide de tout juste 1,1 m de haut développe une puissance impressionnante de 612 ch grâce à son moteur 12 cylindres. Le couple maximal est de 731 Nm et la vitesse maximale est de 320 km/h. Des chiffres qui ont de quoi émouvoir jusqu’aux larmes, et qui ont fait de la supercar la Mercedes de série la plus puissante des années 1990.

Des montants gigantesques

Le prix est lui aussi considérable. Lors de sa mise en vente en 1998, la CLK GTR coûtait 3,074 millions de marks allemands, soit un peu moins d’1,74 million de francs suisses. Depuis, la voiture de sport extrême n’a pas vu son prix baisser. Il y a quelques années, Sotheby’s a vendu aux enchères un exemplaire de 1998 pour 4 millions de dollars.

La deuxième icône automobile des années 1990, qui a fait trembler les rues de Saint-Moritz, n’est certainement pas non plus une aubaine. Il s’agit de la Porsche 911 GT1, dont seuls 20 exemplaires ont été homologués pour la route. En 2017, Gooding & Company a vendu aux enchères une Porsche 911 GT1 Evolution extrêmement rare pour la somme astronomique de 5,66 millions de dollars.

L’histoire de l’hypercar de Porsche est aussi époustouflante que sa valeur. Comme la Mercedes CLK GTR, on doit son existence au règlement du championnat FIA, qui n’autorise pas la participation de modèles uniques. Porsche a donc construit pas moins de trois variantes de la GT1 entre 1996 et 1998, dont certaines diffèrent radicalement les unes des autres. Cependant, aucune d’entre elles n’a été construite à 25 exemplaires. Heureusement, la FIA a fermé les yeux et a accepté deux exemplaires de la GT1 96, 21 modèles du modèle Evolution de 1997 et un seul modèle de la GT1 de 1998 homologuée pour la route.

Des performances extrêmes

Le moteur biturbo six cylindres de la Porsche GT1 développe 544 ch pour un poids à vide de seulement 1250 kg. Cela lui permet d’atteindre une vitesse de pointe de 310 km/h. Mais ce n’est pas seulement sa rareté qui rend cette supercar si exclusive: la 911 GT1 Evolution a terminé première 13 fois sur un total de 31 courses, ce qui en fait la GT1 la plus titrée de tous les temps.