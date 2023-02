Ligue des champions : Deux boulettes et un bijou: Le Real Madrid humilie Liverpool à Anfield

Avec des doublés de Vinicius Jr et de Karim Benzema, le Real Madrid a remporté une victoire historique à Liverpool, renversé (5-2) après avoir mené 2-0, mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le Brésilien est d’ailleurs le bourreau attitré des Reds, lui qui avait déjà été buteur décisif, il y a un peu plus de huit mois, lors de la finale de la C1 à Saint-Denis (1-0), marquée par de graves incidents autour du stade.

Un match que les supporters de Liverpool, accusés par l’UEFA et les autorités françaises d’avoir été à l’origine des violences avant et après, n’avaient évidemment pas oublié. L’hymne officiel de la compétition avait été joué à un très bas volume par la sono du stade à l’entrée des équipes et couverts par les huées. Les banderoles hostiles à l’UEFA -- «UEFA, menteurs !" et d’autres moins polies -- ou aux ministres français de l’Intérieur, Gérard Darmanin, et des Sports, Amélie Oudéa-Castera, représentés en Pinocchios, ont également fleuri en début de match.