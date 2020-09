Canton d’Uri : Deux braconniers présumés uranais arrêtés

Deux hommes en possession d’un permis de chasse ont été pris avec des composants d’armes interdits. Une perquisition chez eux a ensuite permis de déceler un crâne d’animal sauvage.

Deux braconniers présumés ont été arrêtés mardi matin à Attinghausen (UR) lors d’un contrôle routier. Des armes, de la munition et des explosifs ont été découverts lors de perquisitions.

Lors du contrôle routier, les policiers ont trouvé dans le véhicule des équipements de chasse et des composants d’armes interdits, notamment un dispositif de vision nocturne, a indiqué jeudi la police cantonale uranaise. Les deux braconniers présumés, âgés de 45 et 58 ans, sont soupçonnés de violations de la loi sur les armes et de la loi sur la chasse.