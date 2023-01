Lausanne: braqueurs pincés grâce à leur ADN sur des cadenas

Lausanne : Deux braqueurs de bijouterie pincés grâce à leur ADN sur des cadenas

Trois hommes déguisés en ouvriers de chantier avaient braqué la bijouterie Bucherer, à Lausanne, durant l’été 2019. Armés, ils avaient forcé une employée à leur remettre montres et bijoux, d’une valeur totale de 400’000 francs. Puis, ils s’étaient enfuis à vélo par une rue piétonne avant de rejoindre une voiture qui les attendait. L’important dispositif policier déployé ce jour-là n’avait pas permis de les interpeller. Si deux membres de la bande – l’un des braqueurs ainsi que le logisticien – croupissent actuellement derrière les barreaux, c’est grâce à un heureux concours de circonstances, explique «24 heures». Avant le braquage, ils avaient verrouillé leurs vélos avec des cadenas. Or, les enquêteurs ont retrouvé ces derniers et découvert de l’ADN dessus.