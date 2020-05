Genève

Deux braqueurs et un agent de sécurité sur le même banc des accusés

Deux braqueurs avaient échangé des coups de feu avec l’agent de sécurité de la bijouterie qu’ils venaient de cambrioler. Le vigile rejette l’accusation de tentative de meurtre.

Le braquage, qui a eu lieu un samedi matin du mois de mai 2017, s’était en effet terminé par une fusillade, en pleine rue, entre l’un des malfaiteurs et le vigile de la bijouterie. Le Ministère public considère que les prévenus ont accepté le risque de blesser ou de tuer lors de l’échange de coups de feu.

Une arme de western

Le barillet du Smith & Wesson de calibre 47 Magnum était chargé de six balles creuses dévastatrices. «J’ai emprunté cette arme à une connaissance», a affirmé le braqueur devant le Tribunal. Il a dit ignorer que les munitions qui s’y trouvaient étaient faites pour provoquer le plus de dégâts possible.