Genève

Deux braqueurs, un agent de sécurité: 17 coups tirés

Les deux auteurs présumés du braquage d’une bijouterie en 2017 sont jugés aux côtés de leur poursuivant.

Le butin emporté par les deux malfrats s’élevait à 658’580 francs, en montres et bijoux.

Une scène digne d’un polar: des tirs entre des voleurs et un agent de sécurité, un samedi en milieu de matinée, au centre-ville. S’il n’y a eu aucun blessé, le braquage d’une bijouterie du quai des Bergues , le 13 mai 2017, et la fusillade qui a suivi dans une rue adjacente auraient pu très mal tourner.

Trois hommes comparaissent depuis mardi pour cette affaire: les deux braqueurs présumés de l’enseigne, aujourd’hui âgés de 38 ans, et un agent de sécurité de 54 ans. Ce dernier doit répondre des coups de feu échangés avec l’un des criminels. Le braqueur est accusé d’avoir tiré quatre fois et l’agent de sécurité treize.

À l’audience, le prévenu principal, un Lyonnais déjà condamné à deux reprises en France pour brigandage avec arme, dont un à Genève en 2006, a reconnu les faits, qu’il dit regretter. Il a expliqué avoir été l’instigateur de ce braquage car sa compagne et lui étaient endettés: «Ma famille allait exploser, j’ai pesé le pour et le contre. J’ai pris la mauvaise décision.»

Un Magnum chargé

Le puissant Magnum 47 chargé de six balles à tête creuse qu’on lui avait prêté ne devait pas servir à tirer, a-t-il assuré, «c’était juste pour impressionner». D’ailleurs, le trentenaire n’avait jamais fait feu auparavant, a-t-il affirmé. Selon sa version, c’est l’employé de sécurité de la bijouterie qui a tiré le premier (ndlr: ce que ce dernier réfute) : «J’ai riposté immédiatement, par peur. Je me rends compte que quelqu’un aurait pu être blessé ou, pire, tué.» Par chance, les projectiles n’ont atteint personne. Son complice et lui avaient été arrêtés peu après. Le procès se poursuit.