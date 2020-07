GYMNASTIQUE

Deux Britanniques témoignent: peur sur la gym

Les soeurs Becky et Ellie Downie, médaillées aux Mondiaux l'an dernier, ont dénoncé «un climat de peur et d’abus mental» dans leur discipline.

The Guardian

Beckie et Ellie Downie ont parlé pour que cela ne se reproduise plus avec d’autres gymnastes.

Mais il n'y a pas que dans notre pays que les langues commencent à se délier... En Grande Bretagne aussi, il y a eu des dérapages. Becky et Ellie Downie, médaillées aux Mondiaux de gymnastique l'an dernier, ont dénoncé le «climat de peur et d'abus mental» au sein de leur discipline, après l'ouverture par leur fédération d'une enquête indépendante sur plusieurs allégations de mauvais traitements.

Dans une déclaration commune diffusée sur leurs réseaux sociaux respectifs, les deux soeurs ont déclaré avoir été victimes d'une litanie d'intimidations et d'abus, notamment concernant leur poids, qui, selon Ellie, ont «laissé de profondes cicatrices qui ne seront jamais guéries».

«Nous n'avons certainement pas réalisé à quel point c'était mal à l'époque», ont confié Beckie, 28 ans et Ellie, 20 ans. «Il a fallu des années et des années pour le comprendre et l'accepter».