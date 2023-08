Valais: deux bus arrêtés avec 70 Chinois transportés illégalement

La saison touristique bat son plein en Valais et la police a mis la main sur deux conducteurs d’autocars transportant des touristes qui n’étaient pas en règle, le weekend dernier à St-Maurice. D’abord, le samedi, c’est un car transportant 21 touristes chinois qui a été contrôlé par des spécialistes du Centre de compétence du trafic lourd alors qu’il circulait depuis Bex (VD) en direction de Martigny (VS).

«Le chauffeur, un Italien âgé de 65 ans, s'adonnait à un transport de passagers interne en Suisse au moyen d'un véhicule immatriculé à l'étranger, tombant ainsi sous le coup du cabotage», note la police dans son communiqué. Le bus a été immobilisé, les touristes ont été pris en charge par une société de transport locale pour être acheminés à leur destination de vacances. «Le conducteur ainsi que le patron de l'entreprise ont été dénoncés et une garantie d'amende de 4120 francs a été encaissée», poursuit la police.

Le lendemain, rebelote. Cette fois, c’étaient 49 enfants chinois qui étaient à bord d’un bus aux plaques tessinoises qui a été intercepté. «Les contrôles techniques ont démontré de graves défectuosités au niveau des freins. D'autre part, le conducteur croate âgé de 52 ans n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable», disent les forces de l’ordre. Là aussi, les touristes ont fini leur voyage via une compagnie locale et le chauffeur et le responsable de l’entreprise ont été dénoncés.