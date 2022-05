Hockey sur glace: Deux buts en or dans la prolongation de l’acte VII en NHL

Artemi Panarin et ses coéquipiers célèbrent le but décisif des New York Rangers.

Il n’y a plus que huit prétendants aux grands honneurs dans le championnat de NHL. Et, dans la nuit de dimanche à lundi, les deux dernières équipes à avoir poinçonné leur billet pour les quarts de finale l’ont fait au bout du suspense. Les New Rangers et les Calgary Flames ont en effet passé l’écueil des quarts de finale de Conférences, dans la prolongation du septième et dernier acte.