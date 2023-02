Hockey sur glace: Deux buts, un assist et la première étoile pour Josi en NHL

Getty Images via AFP

Le défenseur bernois a guidé Nashville vers la victoire contre Arizona à la Mullett Arena (2-6). Récompensé par l’octroi de la première étoile, le capitaine des Predators a inscrit deux buts et a été crédité d’une mention d’aide.

En enfilant une 17e fois l’aiguille depuis le début de la saison 2022/2023, Josi a aussi progressé dans un classement particulier. Avec 156 goals marqués en carrière (saison régulière), il pointe désormais à la 6e place des arrières européens les plus productifs dans l’histoire de la ligue. Une hiérarchie dominée par le Suédois Nicklas Lidström (264).

Revers pour Fiala et Berni

L’ailier gauche saint-gallois de Los Angeles Kevin Fiala (26 ans) ne s’est pas non plus forgé des souvenirs pour l’éternité au Madison Square Garden de New York, où il est demeuré muet dans le revers des Kings devant les Rangers (5-2).