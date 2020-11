«MeToo» à la RTS : Deux cadres incriminés «suspendus de leurs fonctions»

Outre Darius Rochebin, deux autres auteurs de harcèlements sexuels auraient sévi durant des années au sein de la tour à Genève. Ils viennent d’être mis à l’écart.

Selon lematin.ch, son directeur, Pascal Crittin a, via un mail interne, annoncé l’ouverture de «deux enquêtes complètes concernant les cadres incriminés», dont on ne connait toujours pas l’identité, et qu’ils ont été suspendus. Il précise également avoir pris connaissance «du déficit de confiance qui a abouti à la situation actuelle» et se dit «déterminé à y mettre fin.»