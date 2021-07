Genève : Deux cambrioleurs foncent dans une voiture de police

Les forces de l’ordre ont arrêté un duo de malfrats après une course-poursuite jeudi dans la commune de Jussy.

Fuite à 130 km/h

La berline a été repérée ce jour-là dans la région de Monniaz puis, un quart d’heure plus tard, à Jussy. Un dispositif a alors été déployé avec l’aide du corps des gardes-frontière et des forces de l’ordre françaises. Les deux malfrats ont d’abord réussi à se soustraire au contrôle de police en fuyant à vive allure et «en prenant des risques inconsidérés», notamment en roulant à 131 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, rapporte ce vendredi le service de presse de la police cantonale.