Oron-la-Ville (VD) : Deux cambrioleurs interpellés grâce à la vigilance d’un promeneur

Deux hommes à bord d’une voiture contenant du matériel suspect ont été arrêtés vendredi dernier par une patrouille de la gendarmerie vaudoise grâce au signalement d’une personne qui promenait son chien.

Détention provisoire

Les deux hommes, âgés de 35 et 36 ans et de nationalité roumaine, ont été acheminés au Centre de la Blécherette. La procureure de service a obtenu la mise en détention provisoire des deux individus et a ouvert une enquête qui a été confiée au personnel de la police de sûreté.